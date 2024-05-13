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Başakşehir'de gölet faciası: İki kardeş boğularak öldü! Kahreden detay: Ölmeden hemen önce...

13.05.2024 15:39
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iddialara göre güvenlik önlemi bulunmayan bir gölete 3 çocuk girdi. Gölete giren 11 ve 7 yaşlarındaki Mısır uyruklu iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Çocukların suda çırpınmaya başladığı anda annelerinin kurtarmak için suya atladığı fakat başarmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yapılan inceleme sonucu kardeşler hakkında kahreden detay da ortaya çıktı.

Başakşehir'de gölet faciası: İki kardeş boğularak öldü! Kahreden detay: Ölmeden hemen önce...

Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi. Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu. İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

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"AĞABEYİ KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ"

Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi. Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

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KAHREDEN DETAY: SARILARAK CAN VERMİŞLER...

Mısırlı ailenin komşusu Mehmet Aydın, çocukların girdiği gölet etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia ederek, "Bir yapay gölet vardı orada çocuklar suya giriyorlar. Küçüğü girdiği zaman büyüğü de onu kurtarmak için giriyor, çırpınıyor. Dibi bataklık olduğu için ikisi de orada rahmetli oluyor.Ortada biraz derin yer vardı. Orada ikisi de birbirine sarılmış olarak rahmetli oluyorlar. Gölete girmek yasak, dibinde çamur var balçık var. Hayvanlar su içiyor oradan. Onun için yetkililerin bir an önce kapatmaları lazım. Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk. Nasıl olduysa dalgınlıkla çocuklar gitmişler. Kendimiz alıyorduk göndermiyorduk, geçen sene yapay göle bahçe yaptık, hobi bahçeleri. Çocukları göndermiyorduk oraya. Bu da işte Allah’ın takdiri mi ihmalkarlık mı küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor." dedi.

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"BABALARI RAHMETLİ OLMUŞ TRAFİK KAZASINDA"

Komşu Aydın, "Zaten babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kadının elbiselerini falan getirdik, o da atlıyor suya kurtarmak için. Yani onlar önlem almak için haber verdi kendi konsolosluklarına. Mısırlı kendileri. Zaten babası rahmetli olmuştu. Annesi de İngilizce öğretmeniydi orada." dedi. İki kardeşin cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınması bekleniyor. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu’ndan sevki bekleniyor.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir facia gölet
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