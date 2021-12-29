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Başakşehir'de hareketli anlar! İntihar girişimini görenler telefonu çıkarıp canlı yayın açtı

29.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de yaşanan intihar girişimi hareketli anlara sahne oldu. Kız arkadaşından ayrılan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Daha sonra kız arkadaşı olay yerine getirilen genç, ikna edilerek çatıdan indirildi. Öte yandan yoldan geçen vatandaşlar, sosyal medyadan canlı yayın yaparak o anları takipçileriyle paylaştı.

Başakşehir'de hareketli anlar! İntihar girişimini görenler telefonu çıkarıp canlı yayın açtı

Başakşehir'de yaşanan intihar girişiminde yoldan geçen vatandaşların davranışı "Pes" dedirtti.

Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı. Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından sakinleşemeyen genç adam, sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri genci ikna etmek için yanına çıktı.

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Bu sırada yoldan geçen onlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak o anları izledi.

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Gencin isteği üzerine olay yerine sevgilisi de getirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çıktığı çatıdan inen genç hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar sosyal medya Başakşehir
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