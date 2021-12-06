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Başakşehir'de iğrenç olay! Hamile kadını metrodan çıkarken taciz etti

06.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını metrelerce takip edip yürüyen merdivende cinsel saldırı da bulunan tacizci, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti. Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti. Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Genç kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “şeytana uydum” diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evli olduğu ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yaşanan cinsel saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir taciz
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