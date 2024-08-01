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  4. Başakşehir'de iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

Başakşehir'de iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

01.08.2024 23:45
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Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Toplanan kalabalık kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 35 yaşındaki Y.B.'nin evini taşladı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Y.B. gözaltına alındı.

Başakşehir'de iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

Başakşehir'de taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. vatandaşlar tarafından yakalandı. Bir süre darbedilen Y.B.’nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık binayı taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak vatandaşları dağıttı.

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Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

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Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Başakşehir kız çocuk
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