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  4. Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı... Bir kişi hayatını kaybetti

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı... Bir kişi hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 15:46
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Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin hayatını kaybederken Ali Tiyek yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı... Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Y. (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Ömer Ersin Okut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Tiyek (63) ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri otobüs şoförü Hidayet Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Şoför İETT kaza otobüs
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