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Başakşehir'de korkunç olay! Ağabeyinin evini bastı, önce hamile yengesini ardından ise arkadaşını öldürdü

10.01.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. Arsa meselesi yüzünden aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan şahıs, hamile yengesini silahla vurarak öldürdü. Saldırgan Şahin T., daha sonra ise kaçmasına yardım eden arkadaşını da arabanın içinde vurarak öldürdü. Olayın ardından operasyon başlatan polis ekipleri, zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Başakşehir'de korkunç olay! Ağabeyinin evini bastı, önce hamile yengesini ardından ise arkadaşını öldürdü

Başakşehir’deki korkunç olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, abisi ile arasında arsa satışı nedeniyle husumet bulunan Şahin T., gece geç saatlerde abisinin evinin önüne geldi ve önce havaya sonra da kapıya doğru bir kaç el ateş açtı.

HAMİLE KADIN GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURULDU

Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin T., kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışma yaşayan şahıs, arkadaşı Akyıldızı da araç içinde vurarak öldürdü.

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Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin T.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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cinayet Başakşehir

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