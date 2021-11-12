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Başakşehir'de korkutan yangın! Dokuma atölyesi alev aldı

12.11.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesi alev alev yandı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de korkutan yangın! Dokuma atölyesi alev aldı

İkitelli Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 400 metrekarelik tek katlı atölyeden alevlerin yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri atölye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Atölyenin yandığını haber alarak olay yerine gelen iş yeri sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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yangın Başakşehir
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