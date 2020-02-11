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Başakşehir'de ormanlık alanı molozla doldurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de ormana dökülen molozlar doğaya verilen tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi’nde ormanlık alana dökülen moloz yığınları bu kadarına pes dedirtti. Ormana dökülen moloz yığınları ağaçların her yanını tamamen kapattı. Gün geçtikçe molozlardaki kimyasallarla zehirlenen ormanların içler acısı görüntüsü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde doğaya verilen zararın büyüklüğü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ormanlık alana uyarı levhaları koydu. Levhalarda alana moloz dökülmesinin yasak olduğunu ve güvenlik kameralarından alanın izlendiği uyarıları yazıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir ormanlık alan moloz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
daha duur bide kanal istanbul diye tutdurdular onun pisligini nereye atacaklar.. getirip sarayin odalarina doldururlar artik
Bunu yapanlar 7 kere hacca gitse gene cennet yüzü göremez.
istanbul adım adım izmir'e dönüşüyor. bir yerde chp varsa, orada ağaç orman olmuyor, varsa da zaten yakıyorlar.
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