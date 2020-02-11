Başakşehir'de ormanlık alanı molozla doldurdular

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi’nde ormanlık alana dökülen moloz yığınları bu kadarına pes dedirtti. Ormana dökülen moloz yığınları ağaçların her yanını tamamen kapattı. Gün geçtikçe molozlardaki kimyasallarla zehirlenen ormanların içler acısı görüntüsü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde doğaya verilen zararın büyüklüğü ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ormanlık alana uyarı levhaları koydu. Levhalarda alana moloz dökülmesinin yasak olduğunu ve güvenlik kameralarından alanın izlendiği uyarıları yazıldı.
Kaynak: İHA
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