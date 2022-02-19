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Başakşehir'de "Pes" dedirten olay! Üzerinden kılıç çıktı, bekçiler şaşkına döndü

19.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi. Görevlilerin durdurduğu yabancı uyruklu kişinin üzerindeki kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıkarıldı.

Başakşehir'de "Pes" dedirten olay! Üzerinden kılıç çıktı, bekçiler şaşkına döndü

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı. Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti. Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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(DHA)

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Başakşehir
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