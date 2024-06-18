Başakşehir'de polis alarma geçti! Yürekleri ağza getiren olay: Çocuklarını camdan böyle sarkıttı

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, iki çocuğunu evde rehin aldı.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

(İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





