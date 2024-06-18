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  4. Başakşehir'de polis alarma geçti! Yürekleri ağza getiren olay: Çocuklarını camdan böyle sarkıttı

Başakşehir'de polis alarma geçti! Yürekleri ağza getiren olay: Çocuklarını camdan böyle sarkıttı

18.06.2024 23:15
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İstanbul Başakşehir'de eşiyle tartışan bir baba iki çocuğunu rehin aldı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde öfkeli babanın çocuğunu camdan sarkıttığı görüldü.

Başakşehir'de polis alarma geçti! Yürekleri ağza getiren olay: Çocuklarını camdan böyle sarkıttı

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, iki çocuğunu evde rehin aldı.

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İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı.

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Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

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Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

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Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

(İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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