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Başakşehir'de polis minibüsü devrildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Başakşehir'de virajı alamayan polis minibüsü devrildi. Kazada 1 polis ile gözaltındaki bir şüpheli yaralandı. Son dakika habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de polis minibüsü devrildi!

Başakşehir'de devrilen polis minibüsünden ilk görüntüler...

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Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir polis Kaza

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