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  4. Başakşehir'de silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı! 1'i ağır 2 yaralı

Başakşehir'de silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı! 1'i ağır 2 yaralı

20.05.2024 21:23
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İstanbul Başakşehir'de aralarında husumet bulunan 2 kişiyi sokakta yürürken gören şüpheliler, otomobillerini durdurarak indi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobilden inen bir kişi, sokakta karşılaştıkları iki kişiye kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Başakşehir'de silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı! 1'i ağır 2 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi, Gökçeada Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre sokakta yürüyen V.A. ile S.A.'nın yanına otomobille gelen iki kişi tartışmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobille gelen bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile V.A. ve S.A.'ya ateş etmeye başladı.

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İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırganlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Olay sırasında bir iş yerinin elektrik panosuna da mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Silahlı çatışma
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