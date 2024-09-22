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  4. Başakşehir'deki ters yön kavgası saniye saniye kamerada!

Başakşehir'deki ters yön kavgası saniye saniye kamerada!

22.09.2024 11:09
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22.09.2024 11:09
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İstanbul Başakşehir'de trafikte ters yön tartışması yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası sürücülerden birisi diğerine saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında iki sürücü birbirinden şikayetçi oldu.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde, 20 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

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ARACINDAN İNDİ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Öfkelenen kadın sürücü tartışmanın büyümesi üzerine aracının kapısını açarak diğer sürücünün aracına zarar verdi. Bu sırada ters yöne giren kadın sürücünün eşi de tartışmaya dahil oldu.

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Tartışmanın büyümesi üzerine ters yöndeki sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Bir süre daha devam eden kavganın ardından ters yönde olan sürücü aracına binerek hareket etti.

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Olayın ardından polis merkezine giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir kavga ters yön
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