SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir'den şampiyonluk turu

Başakşehir'den şampiyonluk turu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 21:39 | Son Güncelleme

Şampiyon Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi. 2019/2020 sezonunu şampiyon tamamlayan İstanbul temsilcisi kısa süre içinde kupasına kavuşacak.

Başakşehir'den şampiyonluk turu

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.

TARAFTARLAR, ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Ed36HuBX0AA6m1z

Ed36HuCWAAAJXHz

4a78bfa5a925a03eadcadd91e22f34a3

4189d20909eb2e611daa57c505dfefcc

ÇOŞKULU KUTLAMA

Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

OYUNCULAR AÇIKLAMA YAPTI

Alexandru Epureanu: "Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz"

Robinho: "Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel"

2c62ea45e37e61ff003bca32a4218641

Danijel Aleksic: "Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur. Çok büyük bir emek verdik ve bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik"

Elia: "Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık ama bu sezon başardık. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün"

14ced7264483c51576e9bddc2233485b

Demba Ba: "Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir'e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz"

63a0703253fdad3332237f3e095f5aa2

Mert Günok: "Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik"

İrfan Can Kahveci: "Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım"

Edin Visca: "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç"

e4e1260b82b9695c7841f183137d0698

Aziz Behich: "Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bütün sene savaştık, iyi oynadık. Herkesi kutluyorum. Hak ettik."

Gökhan İnler: "4 senedir hep önlerdeydik, emeğimiz o kadar çoktu. Bu sene başarabildik, çok mutluyuz. Futbolda oynayan, oynamayan herkes önemli. Pandemi sonrasnda az puan kaybı yaptık ve sonunda kupayı aldık. Şampiyon olmak çok güzel. En iyisin. Başakşehir'de tarih yazmak bizim için gurur verici bir şey. 3 senedir Başakşehir'deki performansımdan memnunum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Şampiyon teknik adam konuştu: Çok hata yaptıkŞampiyon teknik adam konuştu: Çok hata yaptık
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi eski takımına veda etti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi eski takımına veda etti!

Ozan Kabak, dünya devine gidiyor!

Ozan Kabak, dünya devine gidiyor!

Sahada hüngür hüngür ağladı

Sahada hüngür hüngür ağladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şampiyon Başakşehir!

Şampiyon Başakşehir!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'den şampiyonluk turu

Şampiyon Başakşehir kupasını alıyor!

Şampiyon Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi

Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir herkesi ağlattı!

''Ayakkabılarım yırtıktı, alay etmesinler diye saklardım...''

Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık…

Şampiyon teknik adam konuştu: Çok hata yaptık

ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir: 3-2

Şampiyon Başakşehir sezonu mağlubiyetle kapattı

Kasımpaşa, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Kasımpaşa, Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.