Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Başakşehir Fenerbahçe maçı için bekleyiş sürüyor. Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak olan önemli maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Futbolseverler Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanacak olan maçta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00 itibariyle başlayacak. Haftanın kapanış maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD1 kanalından canlı şekilde yayınlanacak.

Fenerbahçe, ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Takım, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla birlikte 2'ye indirecek.

Süper Lig'in son şampiyonu olan Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemedi. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivert takım, 33 puanla 18. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Osayi (Pelkas), Valencia.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Ndiyashimiye, Tolga, Visca, Giuliano, Chadli, Demba Ba.

