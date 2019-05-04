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Başakşehir Gençlik Oyunları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Gençlerimizin sporla kendilerini geliştirmelerini ve geleceğe hem zihnen hem de bedenen daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehir Gençlik Oyunları Festivali'ne katıldı.

Başakşehir Belediyesinin ilçe genelindeki liseler arasında öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlediği festivale, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve çok sayıda genç katıldı.

Etkinlik alanında kurulan sergileri gezen ve gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, festival kapsamında verilen konseri de bir süre gençlerle birlikte izledi.

Gençlerin heyecanı ve coşkusunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kasapoğlu, "İnşallah bu coşku daim olsun. Gençlerimizin sporla kendilerini geliştirmelerini ve geleceğe hem zihnen hem de bedenen daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz. Bakanlık olarak tüm toplumu spora davet ediyoruz, tüm imkanları da sizler için seferber edeceğiz. Bakanlık olarak 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. O yüzden sevgili gençler, gönüllük yılında bir web sayfamız var, gencgonulluler.gov.tr adresinden bizimle beraber gönüllük ordusuna, iyilik yapmaya sizleri de davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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