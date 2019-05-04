Başakşehir Gençlik Oyunları finali Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti

15 bin gencin yarıştığı Başakşehir 2’nci Gençlik Oyunları Festivali (GOFEST) finali, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Festivalde farklı branşlarda yarışan gençlere ödülleri verildi.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen, 15 bin gencin katıldığı ve 6 ay boyunca süren Başakşehir 2’nci Gençlik Oyunları Festivali, finali Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdi. Festivalin final programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda futboldan basketbola, voleyboldan atletizme kadar 23 farklı branşta ter döken öğrenciler ödüllendirildi.

Festivalde alana kurulan stantları gezen Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte yarışmaları izledi. Gençlere sporu aşılamak ve yeteneklerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirmek amacıyla yola çıkılan festivalde “Engelsiz Sanat Atölyesi Müzik Grubu”, katılımcılara konser verdi. Renkli etkinliklere sahne olan program, İlyas Yalçıntaş ve Resul Aydemir’in konserleriyle son bulacak.

“Biz sizin için her türlü imkanı sunacağız”

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerle birlikteyiz. Çocukların, gençlerin yüzündeki heyecan ve mutluluk bizi bir kat daha heyecanlandırıyor. Belediyecilikle ilgili tarifi hep merak ederler. Belediyecilik nedir diye. Bu sadece yol, kaldırım yapmak değil. Aslında bugünkü bir karşılığı çok büyük bir festival. 15 bin genç ile 6 ay boyunca bütün dallarla yapılan bir faaliyet. Spordan kültüre, sanat ve her türlü alanda yapılan yarışmaların bugün finalini, ödül törenini yapıyoruz. Büyük bir organizasyon. Bugün biz de bu ödül töreniyle birlikte sonlandırmış olacağız. Gençlere özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz sizin için her türlü imkanı sunacağız. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Ülkemize, milletimize faydalı bir gençlik olalım. Biz onların her zaman yanındayız” diye konuştu.



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