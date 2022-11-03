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Başakşehir Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir Hearts canlı yayın bilgileri

03.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında Hearts ile karşılaşacak. Maçı Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Temsilcimiz Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında rakibini ağırladığı karşılaşmayı 4-0 üstünlükle tamamladı. Avrupa Konferans Ligi gruplarında sahasında mücadele eden ve 2 karşılaşmadan da 3-0 üstünlükle ayrılan İstanbul ekibi bugün sahaya yine galibiyet için çıkacak. Peki Başakşehir Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Hearts maçı canlı yayın bilgisi

Başakşehir Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir Hearts canlı yayın bilgileri

Başakşehir ile Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım devam ederken sporseverler arama motorlarında "Başakşehir Hearts maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte Başakşehir Hearts maçı canlı yayın bilgileri...

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gürcü hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Hearts maçı Tv8.5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

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