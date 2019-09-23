Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın (1)

H\u00fcseyin CO\u015eKUN\u0130STANBUL,(DHA) BA\u015eEK\u015eEH\u0130R \u0130kitelli Organize Sanayi B\u00f6lgesi \u00c7evre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF)\n44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! Uyu\u015fturucuyla yakalanan zanl\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u0130\u00e7tikleri sudan zehirlendi\u011fi iddia edilen 30 \u00f6\u011frenci hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131
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