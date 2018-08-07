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Başakşehir'in rakibinden transfer

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den İngiliz kaleci Hart'ı renklerine bağladı.

Başakşehir'in rakibinden transfer

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı. Burnley Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz file bekçisi Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basını, Premier Lig ekibi Burnley'nin Hart için Manchester City'ye 3,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. Hart, savunma oyuncusu Ben Gibson'ın ardından Burnley'nin sezon öncesi gerçekleştirdiği ikinci transfer oldu.

Manchester City'ye 2006'da transfer olan Hart, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli kaleci, son iki sezonu İtalya'nın Torino ve ülkesinin West Ham United takımlarında kiralık olarak geçirmişti.

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başakşehir Manchester City Joe Hart UEFA Avrupa Ligi İngiltere Premier Lig

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