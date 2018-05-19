Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. İşte Başakşehir-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

STAT: Fatih Terim

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 3

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Popov, Youssef, Vaigneau, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor, yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir 69 puanla 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Başakşehir Visca ve Mossoro'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.



