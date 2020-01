Başakşehir Kaymakamından patlama ve yangın açıklaması

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan atölye yangınına ve PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "(Atölye yangını) Buradaki yangında herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok" diye konuştu.

Başakşehir’de 4 katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış atölyenin 3’üncü ve 4’üncü katı alevler içerisinde kalmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürerken olay yerine gitmeye çalışan bir itfaiye aracı yolda devrilmişti. Devrilen araçtaki itfaiye erlerinin şans eseri yaralanmadığı yangında gökyüzünü kaplayan dumanlar ve itfaiyenin çalışmaları havadan görüntülendi. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı atölyeye Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Başakşehir Kaymakamı Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaymakam Turan, atölye yangınında can kaybı olmadığını açıkladı. PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Başakşehir Kaymakamı Turan, "Buradaki yangında herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Arkadaşlarımız tüm unsurlarla beraber, AFAD, itfaiye, sağlık unsurları, emniyet mensupları hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Herhangi bir yere sıçrama ihtimali olduğu ifade ediliyordu. Herhangi bir yere sıçrama olmadan kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yangının neden çıktığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaymakam Turan, PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasına ilişkin, "Ayrıca bugün bu yangın haberini aldıktan kısa bir süre sonra da yine Başakşehir İkitelli PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi diye adlandırdığımız bölgede bir patlama olduğunu öğrendik. Patlamanın tank imalatı yapan bir iş yerinde test yapılırken bir hava tankının kazanın test yapılırken patladığı ifade ediliyor. Patlar patlamaz aynı zamanda çalışan ve iş yeri sahibi olan şahsın yaralandığını ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye derhal kaldırıldığını biliyoruz. 2 kişinin de şok geçirerek yaralandığı ifade ediliyor. Yaralı demişlerdi ama bizzat olay yerine gittiğimde oradaki çalışanların şok geçirdiğini ifade ettiler" ifadelerini kullandı.