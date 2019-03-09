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Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe tribünleri karıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe tribünleri karıştı

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

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