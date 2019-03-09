Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe tribünleri karıştı

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
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