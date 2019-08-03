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Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde kitap ve okuyucu sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanelerinden Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne ilgi her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanelerinden Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne ilgi her geçen gün artıyor. 4 ayda üye sayısı 12 bin 375’e ulaşan kıraathanede kitap sayısı da 100 bini aştı.
Başakşehir Millet Kıraathanesi, hizmete girdiği mart ayından temmuz ayı sonuna kadar geçen 4 aylık sürede 368 bin 512 kişi tarafından ziyaret edildi. Özellikle Başakşehirli gençlerin çok sevdiği kıraathanenin üye sayısı önemli bir artış gösterdi.

Üye sayısı 3 ayda ikiye katlandı
Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ilk ay sonunda 5 bin 656’ya ulaşan üye sayısı, Temmuz ayı sonunda 12 bin 375’e çıktı. Üç aylık sürede üye sayısı yüzde 119 artan Millet Kıraathanesi’nde, kitap sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

4 bin 268 yeni kitap
Başakşehirlilerin yanı sıra çevre ilçe sakinlerine de hizmet veren Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde 60 bin olan basılı kitap sayısı 62 bin 53’e, 20 bin olan dijital kitap sayısı 22 bin 19’a, 18 bin olan sesli kitap sayısı 18 bin 47’ye, görme engellilerin faydalandığı kabartmalı kitap sayısı da 102’den 251’e çıktı. Böylece kıraathanedeki toplam kitap sayısı, 4 bin 268 yeni kitapla birlikte 102 bin 370’e ulaştı.

İnternet sitesi açıldı
Ziyaretçilere konforlu bir ortamda araştırma ve okuma imkanı sunulan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin internet sitesi de hizmete açıldı. Millet Kıraathanesi hakkında genel bilgilerin yer aldığı sitede aynı zamanda kullanıcılar, eser araması yapabiliyor, aradıkları eserin ödünç verilip verilmediğine bakabiliyor ve aldığı ödünç kitapla ilgili süreyi bir kereye mahsus olmak üzere teslim tarihine 5 gün kala uzatabiliyor. İnternet sitesinde sadece kıraathaneye üye olanlara dijital kitap okuma imkanı da sunuluyor. Başakşehir Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi’nde konuklara ücretsiz çay ve kek ikramı da yapılıyor.

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