BAŞAKŞEHİR MOBİLYA MAĞAZASINDA YANGIN (1)

Ersan SAN / İstanbul DHA
Başakşehir Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Binadan çıkan dumanlar
-Yaşanan hareketlilik
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