BAŞAKŞEHİR MOBİLYA MAĞAZASINDA YANGIN (1)

Ersan SAN / İstanbul DHA

Başakşehir Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Binadan çıkan dumanlar

-Yaşanan hareketlilik

