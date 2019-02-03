Başakşehir mobilya mağazasında yangın (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



