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Başakşehir Muhammed Şengezer'i alırsa, Volkan Babacan yolcu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu transfer gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'ın istediği Volkan Babacan'ın takımdan ayrılmasına izin verecek.

Başakşehir Muhammed Şengezer'i alırsa, Volkan Babacan yolcu

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a elenen, Süper Lig'in ilk haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Başakşehir'de, transfer çalışmaları sürüyor.

Turuncu-lacivertlilerde listenin en başında ise Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekiple görüşmelerde son aşamaya gelen İstanbul temsilcisi, genç eldiveni renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de Mert Günok'un alternatifi olacak bir isim ile yola devam etmek istiyor.

Öte yandan Bursaspor'un, TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük maçında Şengezer'i kadroya almaması, bu transferin büyük ölçüde bittiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

MUHAMMED GELİRSE VOLKAN GİDECEK
Medipol Başakşehir'de yönetim ve teknik heyet, Muhammed Şengezer'i transfer etmesi halinde ise Volkan Babacan'ın takımdan ayrılmasına onay verecek. Eski performansından uzak olan ve kaleyi Mert'e kaptırdıktan sonra çok fazla da forma şansı bulamayan Babacan ile Beşiktaş yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Volkan'ı kadrosuna katmak için Başakşehir'in Muhammed'i almasını bekliyor.

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