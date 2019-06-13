Başakşehir Müzik Akademisi’nden müzik ziyafeti

Müzik Akademisi öğrencisi 90 gençten oluşan orkestra, alkışlar arasında sahneye çıktı. Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni ve Müzik Akademisi Koordinatörü Muhammed Yıldırır’ın şefliğini yaptığı genç müzisyenler, klasik müzik, modern batı ve Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini seslendirdi. Müzik Akademisi Orkestrası, “Dönülmez akşamın ufkundayız”, “Çal söyle”, “Demedim mi”, “Resimdeki gözyaşları” gibi sevilen şarkılarla büyük beğeni kazandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce hayata geçirilen Başakşehir Müzik Akademisi’nin 2018-19 dönemi, final programı ile sona erdi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

BABALAR GÜNÜ UNUTULMADI

Karadeniz türküleriyle konukları coşturan genç müzisyenler, Babalar Günü’nü de unutmadı. Gençler, “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını ayakta seslendirerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı. Birbirinden başarılı piyano, gitar ve kanun solo performanslarının sergilendiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

“BAŞAKŞEHİR’İ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, iki yıl önce temelleri atılan Müzik Akademisi’nin geldiği noktadan gurur duyduğunu belirterek, “Çocuklarımızın her birini tebrik ediyorum. Onlar; Başakşehir’i en güzel şekilde temsil edecekler. Orkestramız, Türk müziğinin ne kadar güzel olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiler. Başakşehir Belediyesi, Müzik ve Tiyatro Akademileri ile artık dışardan hizmet alan, dışardan sanatçı getiren değil, bilakis dışarıya hizmet götüren bir duruma gelmiştir. Gençlerimizin yetişmesinde, anne ve babaları başta olmak üzere Akademimizin hocalarına ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.