SPOR

Başakşehir, Özer Hurmacı ile anlaştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2019 22:48 | Son Güncelleme

Başakşehir, Özer Hurmacı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Başakşehir, Özer Hurmacı ile anlaştı

A Spor'un haberine göre; Başakşehir, Özer Hurmacı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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