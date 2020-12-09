Başakşehir- Saint Germain maçına ırkçılık gölgesi

Başakşehirli futbolcular 17’nci dakikada sahayı terk etti.Fransa'da Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain maçı, dördüncü hakemin Başakşehir'in yardımcı antrenörü Kamerun asıllı Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözleri nedeniyle 17'nci dakikada durdu.

Başakşehirli futbolcular, dördüncü hakem Romanyalı Sebastian Colţescu'yu protesto ederek soyunma odasına gittiler.

Neler yaşandı?

Yardımcı antrenör Webo maçın 17'nci dakikasında hakeme bir pozisyon nedeniyle itiraz etti. İtirazın ardından Webo, dördüncü hakem Colţescu'nun kendisine ırkçı hakarette bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine Medipol Başakşehir maça devam etmedi. Futbolcular soyunma odasına döndü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Coltescu'nun görevine devam etmesi durumunda maça devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.