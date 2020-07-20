Başakşehir şampiyon: Ligin bitimine bir hafta kala Okan Buruk ve ekibi mutlu sona ulaştı

Teknik Direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda "Tam olarak işin sıcaklığı ile farkına varamıyoruz ama Türkiye şampiyonu olmak çok önemli. Çok az teknik adam bunu yaşadı. Kendi adıma çok mutluyum" dedi. Avrupa'daki heflerinin devam ettiğini söyleyen Buruk, "Birkaç gün dinlenip Avrupa'ya hazırlanacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz."

Ligin son haftalarında Trabzonsporla birincilik için çekişen Başakşehir, rakibinin son haftalarda kaybettiği puanlar sayesinde avantaj yakaladı ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyon olmayı başardı.

Ligin ilk iki haftasında üst üste maçlar kaybetse de, Başakşehir 16 haftalık yenilmezlik serisi yakalamış ve şampiyonluk yarışında tutunmayı başarmıştı.

2019-2020 sezonuna yıldız oyuncularını kaybederek ve teknik direktör değiştirerek başlayan Başakşehir, ilk haftalarda aldığı mağlubyetlere rağmen sezonun ilerleyen haftalarında toparlandı ve Teknik Direktör Okan Buruk'un yönteminde oturttuğu oyun sistemiyle Süper Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşmayı başaran altı takım arasına girdi.

Avrupa'da başarının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti: "Futbolcu olarak çok önemli kupalar kazandım ama teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda Akhisar ile kazandığımız mucizevi bir şeydi. Bu sene şampiyonluk iddiası ile başlayıp kazanmak benim ve kulübümüz için çok önemliydi. İnşallah daha büyük başarılara imza atarız. Ligi kapattık Avrupa'ya odaklanacağız" dedi.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, J grubunu 10 puan ile lider olarak tamamlamış ve son 16'ya kalmıştı.

Son 16'da Danimarka ekibi Copenhagen ile eşleşen Başakşehir ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanmış ancak daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Ligi maçları iptal edilmişti.

Avrupa Ligi'ne maçlar Ağustos ayında yeniden başlıyor ve Başakşehir Cophenagen deplasmanında son 16 turundaki rövanş maçına 5 Ağustos'ta çıkıyor.

Büyük kutlama 26 Temmuz'da

Başakşehir Futbol Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, 26 Temmuz Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yapacaklarını söyledi.

Üstü açık takım otobüsünden taraftarlara seslenen Gümüşdağ, şampiyonluğa ulaşmalarından dolayı dolayı çok mutlu olduklarını söyledi ve taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür ederek "Biz 6 yıldır ligde hiç ilk 4'ün altına düşmedik. Çok olanlar değil, inanlar kazanır dedik. Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik" diye konuştu.