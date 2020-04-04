HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ilk solunum cihazı sevkıyatı ulaştı

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ilk solunum cihazı sevkıyatı ulaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2020 10:31 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi için 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi, stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 TIR ile Türkiye’ye ulaştı. Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmış ve 20 Nisan'da açılması kararlaştırılmıştı.

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ilk solunum cihazı sevkıyatı ulaştı

Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe
edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek.

HASTANIN SOLUNUM YÜKÜ EN AZA İNDİRİLECEK

Ventilatör cihazları, Kovid-19’da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon
tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor.

Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaptığı gibi, cihazda oluşacak alarm sayısıyla birlikte hekimin cihaza müdahale sayısı da azalıyor.

Hastanenin A ve D bloklarında toplam 155 adet solunum cihazı, 1.275 adet hasta başı monitörü, 445 adet defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet hasta yatağı ve 150 acil muayene yatağı yer alacak. Ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri kesintisiz desteklenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL TALİMAT VERMİŞTİ

Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı.

20 NİSAN'DA İLK ETABI AÇILIYOR

Hastanenin ilk etabı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 20 Nisan’da hizmete açılacak. A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi’ne zorlu şartlarda ve özel güzergâh belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan’da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Kızılay'dan koronavirüsten iyileşen vatandaşlara çağrıKızılay'dan koronavirüsten iyileşen vatandaşlara çağrı
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir şehir hastanesi koronavirüs Solunum Cihazı

En Çok Okunan Haberler

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Kolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanın

Kolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan koronavirüsten iyileşen vatandaşlara çağrı

Kızılay'dan koronavirüsten iyileşen vatandaşlara çağrı

Koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarlandı

Koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarlandı

Koronavirüs ile mücadelede iyi haber! Üretimine başlandı

Koronavirüs ile mücadelede iyi haber! Üretimine başlandı

Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

Kanser hastalarına koronavirüsten korunma önerileri

'Atıştırmalık egzersiz rahatlatıyor'

'Atıştırmalık egzersiz rahatlatıyor'

Kanser hastalarına koronavirüs önerileri! İşte doğru sanılan yanlışlar

Kanser hastalarına özel koronavirüs önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.