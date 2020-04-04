Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ilk solunum cihazı sevkıyatı ulaştı

Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaptığı gibi, cihazda oluşacak alarm sayısıyla birlikte hekimin cihaza müdahale sayısı da azalıyor.

HASTANIN SOLUNUM YÜKÜ EN AZA İNDİRİLECEK Ventilatör cihazları, Kovid-19’da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor.

Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek.

Hastanenin A ve D bloklarında toplam 155 adet solunum cihazı, 1.275 adet hasta başı monitörü, 445 adet defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet hasta yatağı ve 150 acil muayene yatağı yer alacak. Ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri kesintisiz desteklenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL TALİMAT VERMİŞTİ



Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı.

20 NİSAN'DA İLK ETABI AÇILIYOR



Hastanenin ilk etabı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 20 Nisan’da hizmete açılacak. A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi’ne zorlu şartlarda ve özel güzergâh belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan’da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

