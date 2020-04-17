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  4. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kaldı! Çalışmalar görüntülendi

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışa 3 gün kaldı! Çalışmalar görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 09:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor. Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı.

Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi. Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir şehir hastanesi koronavirüs

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