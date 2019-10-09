Başakşehir Spor Parklarından spor akademilerine

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nda aldıkları eğitimle spor akademilerine hazırlanan 42 öğrenciden 40’ı sınavları kazanarak üniversite hayallerine kavuştu. Kurs ile 4 yılda spor akademisini kazananların sayısı 130’a ulaştı. Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda spor akademilerine girmek isteyenlere yönelik hazırlık kursları ile spora gönül veren gençleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Sınavlara uzman eğitmenlerle hazırlandılar Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Kursu’nda, Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nın uzman spor eğitmenleri eşliğinde spor akademilerine hazırlanan 42 öğrencinin 40’ı sınavları kazandı. Spor Parkları’nda hayallerine koştular Büyük bir başarıya daha imza atan Başakşehirli gençler, BESYO’larda eğitim verilen Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi. Yıl boyu yoğun ve yorucu antrenmanlar yapan gençler, önce yükseköğretim kurumu sınavına ardından da üniversitelerin yetenek sınavlarına girdi.

4 yılda 130 öğrenci spor akademisini kazandı

Başakşehir Spor Parkları’nda 4 yıldır düzenlenen spor akademileri hazırlık kursları ile 2016 yılında 26 kursiyerin 19’u, 2017 yılında 36 kursiyerin 32’si, 2018 yılında ise 39 kursiyerin tamamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO)’yu kazanma başarısı gösterdi. Bu yıl 40 öğrenci ile birlikte Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nda aldıkları eğitimle spor akademisini kazanan öğrenci sayısı 130’a ulaştı.

“BESYO’yu düşünen tüm gençlere öneriyorum”

Kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptırıp eğitimlere başlayan öğrenciler, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İstanbul Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü’ne yerleşen Zeynep Topçu, “6 aylık hazırlık kursu neticesinde hayalimdeki üniversiteyi kazandım. Bu kursu, BESYO’yu düşünen tüm gençlere öneriyor ve herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Başarımızda eğitmenimizin rolü büyük”

Esenyurt Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü’nü tam burslu kazanan Aslıhan Nur Hurma da, başarısında BESYO Kursu Eğitmeni Burak Ulu’nun büyük rolü olduğunu belirterek, “Başta Burak Hocam olmak üzere 6 ay boyunca sınavı kazanabilmemiz için elinden geleni yapan herkese, özellikle de Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum”

İstediği Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ne yerleşen Ahmet Kamekçi ise, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı BESYO kurslarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hayalimdeki üniversiteyi ve hayalimdeki bölümü kazandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

