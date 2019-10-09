HABER

Başakşehir Spor Parklarından spor akademilerine

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nda aldıkları eğitimle spor akademilerine hazırlanan 42 öğrenciden 40’ı sınavları kazanarak üniversite hayallerine kavuştu.Kurs ile 4 yılda spor akademisini kazananların sayısı 130’a ulaştı.

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nda aldıkları eğitimle spor akademilerine hazırlanan 42 öğrenciden 40’ı sınavları kazanarak üniversite hayallerine kavuştu.
Kurs ile 4 yılda spor akademisini kazananların sayısı 130’a ulaştı. Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda spor akademilerine girmek isteyenlere yönelik hazırlık kursları ile spora gönül veren gençleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor.
Sınavlara uzman eğitmenlerle hazırlandılar
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Kursu’nda, Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nın uzman spor eğitmenleri eşliğinde spor akademilerine hazırlanan 42 öğrencinin 40’ı sınavları kazandı.
Spor Parkları’nda hayallerine koştular
Büyük bir başarıya daha imza atan Başakşehirli gençler, BESYO’larda eğitim verilen Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi. Yıl boyu yoğun ve yorucu antrenmanlar yapan gençler, önce yükseköğretim kurumu sınavına ardından da üniversitelerin yetenek sınavlarına girdi.

4 yılda 130 öğrenci spor akademisini kazandı
Başakşehir Spor Parkları’nda 4 yıldır düzenlenen spor akademileri hazırlık kursları ile 2016 yılında 26 kursiyerin 19’u, 2017 yılında 36 kursiyerin 32’si, 2018 yılında ise 39 kursiyerin tamamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO)’yu kazanma başarısı gösterdi. Bu yıl 40 öğrenci ile birlikte Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nda aldıkları eğitimle spor akademisini kazanan öğrenci sayısı 130’a ulaştı.
“BESYO’yu düşünen tüm gençlere öneriyorum”
Kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptırıp eğitimlere başlayan öğrenciler, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İstanbul Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü’ne yerleşen Zeynep Topçu, “6 aylık hazırlık kursu neticesinde hayalimdeki üniversiteyi kazandım. Bu kursu, BESYO’yu düşünen tüm gençlere öneriyor ve herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Başarımızda eğitmenimizin rolü büyük”
Esenyurt Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü’nü tam burslu kazanan Aslıhan Nur Hurma da, başarısında BESYO Kursu Eğitmeni Burak Ulu’nun büyük rolü olduğunu belirterek, “Başta Burak Hocam olmak üzere 6 ay boyunca sınavı kazanabilmemiz için elinden geleni yapan herkese, özellikle de Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
“Kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum”
İstediği Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’ne yerleşen Ahmet Kamekçi ise, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı BESYO kurslarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hayalimdeki üniversiteyi ve hayalimdeki bölümü kazandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah varBakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ege Üniversitesi'ne 22 milyon TL ek ödenekHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ege Üniversitesi'ne 22 milyon TL ek ödenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.