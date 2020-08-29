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  4. Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 21:24 | Son Güncelleme

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi.

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor

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