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Başakşehir Youtube Akademi’nin ilk öğrencileri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi YouTube Akademi’de mülakatların ardından 2 aylık eğitim programına katılmaya hak kazanan 41 isim belirlendi.“Başakşehir YouTuber’ını arıyor” reklamlarıyla büyük ilgi uyandıran Başakşehir Youtube Akademi’de, iki hafta süren mülakatlar tamamlandı.

Başakşehir Belediyesi YouTube Akademi’de mülakatların ardından 2 aylık eğitim programına katılmaya hak kazanan 41 isim belirlendi.
“Başakşehir YouTuber’ını arıyor” reklamlarıyla büyük ilgi uyandıran Başakşehir Youtube Akademi’de, iki hafta süren mülakatlar tamamlandı. Türkiye genelinden binden fazla başvurunun arasından uygun görülen 210 YouTuber adayı ile yüz yüze görüşüldü.

Genç YouTuber adaylarının mülakatlarda heyecanlı olduğu görüldü
14-25 yaş arasındaki YouTuber adayları, mülakatlarda YouTube Akademi’den beklentileri ve video içerikleri gibi pek çok konunda düşüncelerini paylaştı. Geleceğe dair planlarını da anlatan adayların mülakatlarda heyecanlı olduğu görüldü. YouTube Akademi’nin kendileri için bulunmaz bir fırsat olduğu görüşünde birleşen gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

Akademi, YouTuber adaylarından tam not aldı
YouTuber adayları, mülakatın ardından gezdikleri Başakşehir YouTube Akademi’yi çok beğendiklerini dile getirdiler. Yalıtımlı stüdyoları tek tek dolaşan gençler, son teknoloji ürünü video çekim ekipmanlarının yanı sıra YouTube Akademi’nin teknik altyapısının beklediklerinin üstünde olduğunu belirttiler.

41 asil, 9 yedek YouTuber adayı belirlendi
Mülakatların ardından yapılan değerlendirmede, YouTube akademisinde eğitim almaya hak kazanan ilk YouTuber adayları belli oldu. 210 kişi arasından 41 asil, 9 yedek aday belirlendi. 41 isim, Başakşehir YouTube Akademi’de eğitim programına katılacak.

YouTuber adaylarına 2 aylık eğitim
8 Şubat Cumartesi günü başlaması planlanan 2 aylık eğitimde adaylara, içerik oluşturma, çekim ve kurgunun yanı sıra telif ve kurallar hakkında da teorik ve uygulamalı dersler verilecek. Çekim için gerekli kamera, mikrofon, tripod ve ışık ekipmanlarının bulunduğu akademide, kursiyerler tüm ayrıntılar konusunda bilgilendirilecek.

“Ağrı’dan bile başvuru yapan gençlerimiz oldu”
Youtube’ın internet kullanan gençler arasında en çok ilgi gören platformlardan biri olduğunu hatırlatan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Temel amacı tarih, bilim, kültür-sanat ve eğlence alanlarına yönelik doğru içerik üretilmesine destek sağlamak olan YouTube Akademi’de, 14-25 yaş arasındaki YouTuber adaylarımıza temel seviyede eğitimler vereceğiz. Gençlerimize ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Başakşehirli gençler için yola çıkmıştık ama İstanbul’un diğer ilçelerinden hatta Ağrı’dan bile başvuru yapan gençlerimiz oldu” dedi.

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