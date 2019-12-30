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  4. Başakşehir 'YouTuber’ yetiştiriyor

Başakşehir 'YouTuber’ yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi tarafından  hayata geçirilen “Youtube Akademi” bugün Başakşehir Living Lab’de kapılarını açtı.

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İstanbul (DHA)- Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Youtube Akademi” bugün Başakşehir Living Lab’de kapılarını açtı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bizim amacımız gençlere eğitim ortamı hazırlamak, bunun için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Başakşehir Belediyesi, YouTube Akademi ile gençlerin yeni medya platformu olan YouTube ile tanışmalarını sağlayıp, kreatif içerikler üretmelerine destek olmayı amaçlıyor. Akademide 14-25 yaş arası YouTuber adaylarına temel seviyede eğitim verilecek. Teorik ve uygulamalı eğitimler ile Youtuber adaylarının tarih, bilim, kültür-sanat ve eğlence alanlarında doğru içerik üretmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

“GENÇLER NE DİYORSA BİZ ONU YAPTIK”

YouTube Akademi açılışında hazır bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projenin gençlerin verdiği fikirler sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Kartoğlu, “Gençler ne istiyorsa biz onu yaptık. Artık internet kullanıcılarının 1/3’i YouTube kullanıyor. Burası çok büyük bir medya portalı haline geldi. Eğer bunu kabul ediyorsak içeriği ile ilgili de gerekli her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu yaklaşımla “YouTube Akademi” oluşturuldu. Sonraki süreçte ise uygulamaları başlayacak.

“YOUTUBE AKADEMİ BİR EĞİTİM MERKEZİ OLARAK KURULDU”

Merkezde isteyen herkese eğitim vereceklerini duyuran Başkan Kartoğlu, “Bu işle uğraşmak isteyen gençler bizlere başvuracaklar. Bir sınava tabii tutulacaklar, sonrasında burada eğitim almaya hak kazanacaklar. Diksiyon eğitimi, içerik eğitimi, kamera eğitimi alacaklar. İki aylık bir süreçte kişisel gelişim ile ilgili tüm eğitimleri almış olacaklar. Aldıkları eğitim sonrası onlara bu stüdyoları kullanma hakkı tanıyacağız. Bizler youtuberları sadece eğlendiren kişiler olarak görüyoruz ama aslında öyle değil. 'Youtuber'lık her konuda yapılan bir medya ortamıdır. Bizler de bu sayede bunu herkese göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.

“SAĞLANAN İMKANLARLA GÜZEL BİR GİRİŞİM YAPACAĞIMA İNANIYORUM”

Üç yıl önce müzik yaparak YouTube yolculuğuna başlayan ancak yeterli imkan sağlanamadığı için bırakmak zorunda kalan Youtuber Adayı Rıdvan Aslan, “Youtube’u şarkılarımı paylaşmak ve çektiğim vlogları yayınlamak için kullanıyordum. Aslında uzun zamandır çekemiyordum ama buradan sağlanacak imkanlarla çok güzel bir girişim yapabileceğime inanıyorum. Belki de artık hayatımı kurtarabileceğim, düzgün bir hayat sürebileceğim. Sunduğu imkanlar çok fazla, dışarıdan böyle bir stüdyo kiralamaya kalksak maliyeti çok fazla. Ama burası tamamen profesyonel ve ücretsiz. Belediye ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

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