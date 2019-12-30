Başakşehir 'YouTuber’ yetiştiriyor

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İstanbul (DHA)- Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Youtube Akademi” bugün Başakşehir Living Lab’de kapılarını açtı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bizim amacımız gençlere eğitim ortamı hazırlamak, bunun için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Başakşehir Belediyesi, YouTube Akademi ile gençlerin yeni medya platformu olan YouTube ile tanışmalarını sağlayıp, kreatif içerikler üretmelerine destek olmayı amaçlıyor. Akademide 14-25 yaş arası YouTuber adaylarına temel seviyede eğitim verilecek. Teorik ve uygulamalı eğitimler ile Youtuber adaylarının tarih, bilim, kültür-sanat ve eğlence alanlarında doğru içerik üretmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

“GENÇLER NE DİYORSA BİZ ONU YAPTIK”

YouTube Akademi açılışında hazır bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projenin gençlerin verdiği fikirler sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Kartoğlu, “Gençler ne istiyorsa biz onu yaptık. Artık internet kullanıcılarının 1/3’i YouTube kullanıyor. Burası çok büyük bir medya portalı haline geldi. Eğer bunu kabul ediyorsak içeriği ile ilgili de gerekli her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu yaklaşımla “YouTube Akademi” oluşturuldu. Sonraki süreçte ise uygulamaları başlayacak.