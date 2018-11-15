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Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de  hırsızlar bankaya para yatırmaya gelen adamın elındeki içinde yaklaşık 250 bin lira olan para dolu çantayı çaldı.

Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) BAŞAKŞEHİR'de hırsızlar bankaya para yatırmaya gelen adamın elındeki içinde yaklaşık 250 bin lira olan para dolu çantayı çaldı. Polis kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay saat 14.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir banka şubesinden para çeken bir kişi, başka bankanın hesabına yatırmak istedi. Aracıyla diğer bankanın otoparkına gelen kişiyi, 3 hırsız yine araçlarıyla takibe aldı. Aracından inerek banka şubesine yürüyen kişi, kapkaççıların hedefi oldu. Hırsızlardan biri adamın elinde bulunan para dolu çantayı alarak geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 250 bin lirasını çaldıran adam ifade vermek üzere karakola götürülürken, polis ekipleri araçlarına binerek kaçan kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç

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