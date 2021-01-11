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Başakşehir’de alevler içinde kalan araçtan son anda indi

11.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de sürücüsünün çalıştırdığı hafif ticari araç bir anda alevler içinde kaldı.

Başakşehir’de sürücüsünün çalıştırdığı hafif ticari araç bir anda alevler içinde kaldı. Motor kısmında çıkan alevlerin sardığı araçta sürücü son anda inerek canını kurtardı.
Yangın Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün çalıştırdığı 34 AEK 032 plakalı hafif ticari araçta motor arızasından dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede motor kısmında alevlerin yükseldiği aracın sürücüsü son anda araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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