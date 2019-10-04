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BAŞAKŞEHİR'DE AVM GİRİŞİNDE İLGİNÇ KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Başakşehir’de otomobiliyle AVM’ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı.

İSTANBUL,(DHA)
Başakşehir’de otomobiliyle AVM’ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kadını aracın içinden çevredeki vatandaşlar çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. .
Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Aracın beton bariyere çarpması
-Aracın takla atması

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