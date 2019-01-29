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Başakşehir’de AVM’de çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başakşehir’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören AVM görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada yangına müdahale eden AVM’nin 4 güvenlik görevlisi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlilerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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