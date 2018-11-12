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Başakşehir'de balık festivali coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Kayaşehir'de binlerce vatandaşın katıldığı geleneksel balık festivali düzenledi.

İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Kayaşehir'de binlerce vatandaşın katıldığı geleneksel balık festivali düzenledi. Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde 20 bin kişiye 6 ton balık dağıtıldı. Başakşehir'de binlerce kişinin katılımıyla balık festivali gerçekleştirildi. Doyasıya balık yiyen Başakşehirliler İmera konseri ile de gönüllerince eğlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve protokolün katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı'nda düzenlenen Balık Festivali'ne yaklaşık yirmi bin vatandaş katıldı. Altı ton balığın tüketildiği festivalde açılış konuşmalarının ardından ünlü müzik grubu İmera verdiği konser ile vatandaşları coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Başakşehirliler horon oynayarak eğlendi. Belediye Başkanı Kartoğlu vatandaşlara balık ikramında da bulundu. Kartoğlu, "Bugün çok güzel bir gün. Hava da çok güzel konserde arkadaşlar eğleniyorlar, çocuklar eğleniyorlar. Balıklar süper, her şey süper. İnsanlar çok mutlu ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi. "MİLLET BAHÇESİ-'Nİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇACAĞIZ" İlçedeki yeşil alanlar hakkında da bilgi veren Kartoğlu, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Millet Bahçesi'nin açılacağını söyledi. Kartoğlu, "Şehrimizin yeşil alanlarının oranı çok yüksek. İstanbul oranları 6.5 metre, Avrupa oranları 13 metre iken biz yıl sonunda 30 metrekareye ulaşacağız. Kayapark, Hayatpark ve İstanbul'un ilk millet bahçesi olacak Millet Parkımız, Botanik Parkımız var. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açacağız? ifadelerini kullandı. 'SAĞLIĞIN VE SPORUN BAŞKENTİ OLACAĞIZ' Belediye olarak projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, İnanıyoruz ki Başakşehrimiz yakın zamanda sağlığın başkenti olacak, sporun başkenti olacak ve İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri olacak. Şu an Avrupa'nın en büyük hastanesi burada yapılıyor. Böylece sağlığın başkenti olacağız. İstanbul'un en büyük spor adası olimpiyat parkının etrafına inşallah bir ay sonra başlıyoruz. Böylece sporun da başkenti olacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun dedi.

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