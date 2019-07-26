Başakşehir'de bekçilerden kaçan şüphelilerin otomobili otların arasında bulundu

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de bekçilerin durdurmak istediği şüpheliler, araçlarını bekçilerin üzerine sürerek, silah doğrultup, kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı araç, kırsal alanda otların arasına gizlenmiş halde bulunurken, aracın bagajında 1 tüfekle 60 adet fişek ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, araçta bulunan şüphelilerden Emrah C.'yi (29) yaralı halde Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanede yakaladı. Şüphelinin 36 aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Çarşamba günü saat 20.10 sıralarında Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren mahalle bekçileri park halindeki bir otomobilin içinde bulunan 2 kişinin kimliklerini kontrol etmek istedi. Şüpheliler bu sırada kaçmaya çalıştı. Bekçiler şüphelileri, havaya ateş açarak, durdurmaya çalışınca şüpheliler otomobili çalıştırarak, bekçilerin üzerine sürdü. Şüphelilerin silah da doğrultması üzerine bekçiler aracın lastiklerine ateş etti. Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otomobil kırsal bir alanda otların arasında saklı halde buldu. Araçta yapılan aramalarda 1 tüfekle 60 tane fişek ele geçirildi. SUÇ DOSYASI KABARIK ŞÜPHELİ GAZİOSMANPAŞA'DA HASTANEDE YAKALANDI 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam eden ekipler, şüphelilerden Emrah C.'nin (29) izine yaralı halde Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanede rastladı. Yapılan araştırmalarda Emrah C.'nin, 2009-2019 arasında "Taksirle Öldürme", "Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" başta olmak üzere 24 farklı olaya karıştığı belirlendi. Şüphelinin 28 "Hırsızlık", 1 "Taksirle Öldürme", 2 "Resmi Belgede Sahtecilik, 1) Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme", 1 "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", 1 "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet", 1 "iftira", 1 "Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Belgelerini Kullanma" olmak üzere toplam 36 aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Yaralı Emrah C.'nin hastanede tedavisi devam ederken, araçta bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

