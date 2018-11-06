Başakşehir'de bir araca kurşun isabet etti 

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de bir araca kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kadının kullandığı araca kurşun isabet etti. Olay yerinin savcı ve hakimler lojmanının yakınında olması nedeniyle polis alarma geçti. Polis, araçta inceleme yaptı. İlk inceleme sonucu araca yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Aracına kurşun isabet eden kadın Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Kadının burada ifadesi alınıyor.

