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Başakşehir'de bir araca yorgun mermi isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Başakşehir'de bir araca yorgun mermi isabet etti

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de park halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, M.D, 34 ANC 721 plakalı otomobiliyle çocuğunu almak üzere Şehit Muhammet Eymen Denizli İlköğretim Okulu'na geldi.

Okulun önünde park halindeki aracın ön camı, M.D. içerideyken mermi isabet etmesi sonucu kırıldı. M.D. olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine gelen olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, cama isabet edenin yorgun mermi olduğu belirlendi.

Sürücü M.D'nin herhangi bir husumetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir yorgun mermi

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