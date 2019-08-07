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Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmaya geldiğini iddia ettiği şahısı pompalı tüfekle vurdu.

Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü

Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmaya geldiğini iddia ettiği şahısı pompalı tüfekle vurdu. İş yerini soymaya geldiği iddia edilen şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, iş yeri sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokakta 2 Ağustos Cuma günü, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin sahibi olan Mahmut K. (27), daha önce defalarca soyulması ve 230 bin TL civarında maddi zarara uğraması üzerine iş yerinde nöbet tutmaya başladı. Olayın yaşandığı gün, yine iş yerinde nöbette olan Mahmut K., içeriye tanımadığı 4 kişinin girdiğini gördü. Mahmut K., o an yanında bulunan pompalı tüfekle, hırsızlık yapmaya geldiklerini iddia ettiği şahıslara, korkutma amaçlı ateş etti. Mahmut K.’nin ateş açması sonucu hırsızlık şüphelilerinden S.Y (32), olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer şahıslar olay yerinden kaçtı.
İş yerinden gelen silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.Y’nin kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Pompalı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu S.Y.’yi öldüren Mahmut K. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekiplerinin, öldürülen S.Y. isimli şahısın kimliği üzerinde yaptığı incelemede, hırsızlık, polise mukavemet ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Mahmut K. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Mahmut K. Emniyetteki sorgusunda, şahısların daha önce de iş yerine geldiğini, yaklaşık 230 bin TL değerinde eşya çaldıklarını ve bu sebeple iş yerinde nöbet tutmaya başladığını, şahısların yeniden iş yerine gelmesi üzerine şahısları korkutmak için rastgele ateş ettiğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü

Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü

Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü

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