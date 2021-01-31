Başakşehir’de bir kadını zorla araca bindirmek isteyen şahsa vatandaşlar engel oldu

Başakşehir’de güpegündüz bir kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak müdahale etti. Araca zorla bindirilen kadın, sürücülerin de müdahalesiyle araçtan inerken, şahıs ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aracını durduran şahıs, bir kadını zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Uzun süre tartıştığı kadını aracına bindiren şahsa yoldan geçen sürücüler engel oldu. Araçlarını durdurarak kadının yardımına koşan sürücüleri gören kadın zorla bindirildiği otomobilden indi. Çevredeki sürücülerin engel olduğu olay sonrası kadını zorla aracına bindirmek isteyen şahıs olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay ise anbean bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştığı görülüyor. Şahsın, kadını zorla aracına bindirdiği görülen görüntülerde durumu fark eden duyarlı sürücülerin araçlarını durdurduğu görülüyor. Vatandaşların yardımına koştuğu kadın otomobilden inerken, olayı gerçekleştiren şahıs ise otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın da yaya olarak olay yerinde ayrıldı.

