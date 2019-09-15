HABER

Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A.

Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset bulundu.
Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide saat 17.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığın gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapatan ekipler incelemelerde bulundu. Cesedin, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Ramazan A'ya ait olduğu tespit edildi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ramazan A.'nın akrabaları gözyaşı döktü. Ceset, savcının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan A.'nın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından bellli olacak.

(FOTOĞRAF)

Başakşehir'de boş arazide ceset bulunduBaşakşehir'de boş arazide ceset bulunduBaşakşehir'de boş arazide ceset bulundu

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Kastamonuspor 1966 - Bandırmaspor: 1-2Kastamonuspor 1966 - Bandırmaspor: 1-2
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.