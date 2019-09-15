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Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:04 | Son Güncelleme

Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A.

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide saat 17.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığın gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapatan ekipler incelemelerde bulundu. Cesedin, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Ramazan A'ya ait olduğu tespit edildi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ramazan A.'nın akrabaları gözyaşı döktü. Ceset, savcının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan A.'nın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından bellli olacak.

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