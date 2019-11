Başakşehir’de “Çat Kapı” ile 60’lara yolculuk

Uygur Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği “Çat Kapı” oyunu, Başakşehirli tiyatro sevenlerle buluştu. Birbirinin tam zıttı iki kardeşin komik ve eğlenceli hikayesinin anlatıldığı oyun, izleyiciden tam not aldı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro sevenleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Broadway’in efsane yazarı Neil Simon’un "Come Blow Your Horn" adlı eserinden Türkçeye uyarlanan "Çat Kapı" adlı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Dekoruyla 60’lı yılları başarılı bir şekilde sahneye taşıyan oyuna, Başakşehirli tiyatro sevenler yoğun ilgi gösterdi. Performanslarıyla seyirciye keyifli dakikalar yaşatan oyuncular; Selçuk Soğukçay, Bilge Şen, Somer Karvan, Lemi Filozof, Burcu Tuna, Burcu Cavrar ve Güray Yazıcı, oyunun sonunda seyircilerle birlikte sahneden öz çekim yapmayı ihmal etmedi.

2 perde olarak sahnelenen oyunun konusu şöyle: "Alan Baker, 30’lu yaşlarının başında, kendi bekar evinde lüks bir yaşam süren, gece hayatına ve eğlenceye düşkün, çapkın, çekici, genç bir bekardır. Kaygısızca hayat sürdüren Alan, babasının patronu olduğu işe ise arada sırada gitmektedir. Alan’ın hayatı, kardeşi Buddy Baker’in ailesiyle yaşadığı evden kaçıp habersizce onun evine gelmesi ve yerleşmesiyle değişir."